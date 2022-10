Comiso con i quarti di Coppa in tasca ma senza allenatore. La società si muove

Calcio, Eccellenza/B

Il passaggio ai quarti di Coppa Italia porta serenità in seno al Comiso (foto). La prestazione dei verdearancio al “Barone” è stata tutto cuore e non sono stati in pochi a volerla dedicare a Gaspare Violante. Il tecnico ha lasciato insieme al direttore sportivo Gaspare Astorino ma restano i dubbi sui reali motivi che hanno indotto Violante a mollare. Voci da dentro riferiscono di un rapporto consumato con alcuni giocatori dai quali Violante si aspettava un migliore rendimento. “Non si potevano cambiare i giocatori almeno con le tempistiche richieste da Violante, si è deciso di cambiare l’allenatore” riferisce una voce autorevole. Fatto sta che Violante non ha accettato ed ha preferito mollare. Nessuna decisione ancora per la panchina ma il profilo del nuovo tecnico è stato tracciato. Il nuovo allenatore sarà conoscitore della categoria e arriverà a Comiso insieme ad un direttore sportivo di sua fiducia per le eventuali operazioni di mercato e per ricucire i rapporti tra spogliatoi, dirigenza e staff. Al Comiso resta la buona prova di Modica consumando una “vendetta” sportiva visto che lo scorso anno a Paternò il Modica aveva battuto proprio il Comiso in finale di Coppa Sicilia alzando il trofeo. In casa Comiso, tuttavia, non c’è tempo per gioire. Domenica al “Borgese” c’è la capolista Nuova Igea e bisogna far punti con o senza allenatore titolare in panchina