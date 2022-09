Vittoria all’esordio rafforza l’attacco

Calcio, Promozione

Il Vittoria rinforza l’attacco con Stjepan Olujic, croato, 19 anni. Il giovane centravanti, 187 cm di statura, ha iniziato a muovere i primi passi da calciatore nell’Nk Omis e conosce il campionato italiano avendo militato già nel S. Croce e nel Gela. Olujic si è già inserito nel gruppo biancorosso mettendosi a disposizione del tecnico Alessio Catania che lo porterà con sé nella trasferta di domenica al “Mazzola” di Misterbianco per la prima giornata di campionato. Per il tecnico biancorosso si tratta di una risorsa in più per l’attacco che può contare sul giovane talento locale Barresi e sui più esperti D’Agosta, Leone, Di Rosa e Nicola Arena per un reparto avanzato di tutto rispetto. Nella gara di andata di coppa Sicilia in trasferta contro il Frigintini il Vittoria è rimasto a bocca asciutta ma ha costruito numerose azioni da gol non concretizzate per un soffio.