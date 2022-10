Positivi covid salgono al 6% in Sicilia. Arriva la variante centaurus

I positivi covid salgono del 6% in Sicilia ed arriva la variante centaurus. I primi 2 casi sono stati registrati a Palermo dal centro qualità regionale. Si tratta di un bambino di 6 ani e di un uomo di 36. Entrambi si sono contagiati tra fine settembre e inizio ottobre ma sono comunque in buone condizioni e sono seguiti da vicino a domicilio. Centaurus è la nuova variante della famiglia omicron, anche se non ha ancora preso il sopravvento. E’ una variante classificata come di “interesse” e non di “preoccupazione”. E’ tuttavia in grado di eludere la risposta immunitaria ma non ci sono evidenze scientifiche di trasmissibilità o gravità clinica. Sul fronte contagi in Sicilia si registra un aumento dei casi del 6% ma la crescita dei numeri è inferiore a quella della scorsa settimana quando si attestava al 26%. L’incidenza settimanale su 100.000 abitanti è di 176 casi, inferiore al dato nazionale che riporta ogni 100 mila abitanti 486 casi. Nel Ragusano i positivi sono intorno ai 600, con una lieve crescita del numero di ricoveri, mentre si mantiene stabile la situazione dei decessi. La crescita dei casi non induce i siciliani ad accelerare nella richiesta della quarta dose con i nuovi vaccini anti omicron. La quarta dose riguarda gli over 12 che abbiano ricevuto l’ultima somministrazione o siano guariti da più di tre mesi.