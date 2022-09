Renato Schifani è il nuovo presidente della Regione: “Aeroporto di Comiso? Va valorizzato”

Renato Schifani è il nuovo presidente della Regione. Schifani è il candidato del centro destra e per la prima volta in Sicilia Forza Italia esprime il presidente della Regione seppur all’interno di una ampia coalizione. La novità delle Regionali è tuttavia rappresentata dal boom di Cateno De Luca, che dopo avere eletto con le sue liste un senatore ed un deputato sparigliando le carte si attesta sul 29% dei consensi in Sicilia, superando di gran lunga sia il M5S che il Pd, la cui candidata Caterina Chinnici, buona quarta, si è rivelata un mezzo flop. Le prime parole di Schifani da presidente della Regione Siciliana sono state in conferenza stampa sulle infrastrutture carenti, che penalizzano soprattutto la provincia di Ragusa e il settore turistico. Schifani ha parlato proprio del Ragusano e dell’aeroporto di Comiso, dichiarando che è sottoutilizzato e che il trend deve necessariamente cambiare per favorire non solo il turismo, ma anche la vocazione prettamente commerciale con il discorso cargo. Per quanto riguarda la difficile situazione dei rifiuti, il presidente della Regione Schifani ha lasciato intendere che i termovalorizzatori sono l’unica soluzione possibile al momento per uscire il prima possibile da questa crisi.