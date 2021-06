Niente zona bianca al momento per la Sicilia: se ne riparlerà tra il 21 e il 28 giugno

Niente zona bianca per la Sicilia, per il momento. Deluse le speranze di chi sperava si potesse anticipare il ‘bianco’ al 14 giugno. La zona bianca potrebbe arrivare tra il 21 e il 28 giugno, non prima. Intanto più della metà del Paese è in zona bianca, con l’ingresso nella fascia di rischio più bassa per Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento: in tutto si tratta di 13 regioni da lunedì prossimo, alle quali entro la settimana successiva si aggiungeranno le altre. L’ultima, la Valle d’Aosta, entrerà in bianca dal 28 giugno come, si auspica, anche la Sicilia.