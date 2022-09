26 immigrati sbarcati a Pozzallo, tra cui donne e bimbi disidratati

26 immigrati provenienti da Afghanistan e Siria sono sbarcati a Pozzallo dalla motovedetta Cp 325 della Guardia costiera, che li ha raccolti dalla nave da carico Arizona in navigazione sulla rotta tra Turchia e Malta. Il trasbordo è stato effettuato a 67 miglia sud/sud est da Portopalo di Capo Passero. Molti tra i migranti riportano ustioni per il sole a causa della lunga permanenza in mare. Si tratta di 4 donne, 2 minori accompagnati e 20 uomini, tutti risultati negativi ai tamponi anti covid e ora ospitati all’hotspot del porto di Pozzallo. Oltre al grave stato di disidratazione, si evidenziava anche un’eccessiva desquamazione cutanea da probabile esposizione al vento, al sole e al mare. Una migrante è stata trasportata in ospedale a scopo precauzionale.