La 19enne modicana Anita Lucenti è finalista a Miss Italia

La 19enne modicana Anita Lucenti rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale di Miss Italia in programma a Roma (la data è ancora da stabilire). Anita è stata scelta nel corso della serata conclusiva delle prefinali nazionali, che si sono svolte a Fano, nelle Marche martoriate dalla recente tragedia dell’alluvione. Anita Lucenti diventa così una delle 21 finaliste di Miss Italia. Anita proverà a riportare in Sicilia la corona che fu di altre ragazze dell’Isola, molte delle quali diventate attrici affermate come la catanese Miriam Leone (2008) o la barcellonese Francesca Chillemi (2003) o ancora Giusy Buscemi di Menfi (2012). L’ultimo titolo conquistato da una ragazza siciliana risale al 2014: merito della riberese Clarissa Marchese.