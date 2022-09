Il territorio ibleo piange il cuntastorie, poeta e pittore Virgadavola. Era un “Tesoro umano”

Il territorio ibleo, e la sua città di Vittoria in particolare, piange il cuntastorie Giovanni Virgadavola, poeta dialettale di recente insignito del prestigioso riconoscimento di “Tesoro umano vivente”, quale riconoscimento certificato dell’importanza del vasto repertorio di testi e musiche legati alla tradizione dei carretti e ai canti dei carrettieri di cui era geloso custode e profondo conoscitore. Virgadavola non è stato solo uno degli ultimi esempi di cantastorie, ma un vero e proprio studioso della storia del carretto siciliano, nonché poeta e pittore. Una passione che ha coltivato per tutta la vita, riuscendo a creare perfino il museo del carretto a Vittoria e a raccontare, le con le sue tele, le tante storie della Sicilia. Una perdita immensa per la memoria storica iblea. Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello lo ricorda sulla sua pagina Facebook con un commosso post: “Giovanni Virgadavola, un grande vittoriese, testa cuore e parola della cultura contadina, riconosciuto come testimone vivente e valore universale dall’Unesco, è venuto a mancare. Vittoria perde uno dei suoi figli più grandi, più genuini, più veri”.