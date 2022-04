Pedalata del messaggio contro la fibrosi cistica: tappa a Vittoria

“La Pedalata del Messaggio” contro la fibrosi cistica fa tappa anche a Vittoria venerdì 22 Aprile. Si tratta della lunga corsa di un papà a sostegno della ricerca per curare la grave malattia, come ricorda Daniele La Lota della delegazione Fcc Vittoria Rg Sr, che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Vittoria, insieme a Asd Team Melanzì Vittoria, Gsd Almo, Asd Equipe Sicilia, Uisp Ragusa e con il sostegno di Pro Loco Vittoria, Rotary Club Vittoria, Inner Wheel club Vittoria Comiso, Kiwanis Club Kamarina, Kiwanis Club di Vittoria, Lions Club Vittoria, Fidapa sez. di Vittoria, Soroptimist Club Vittoria, Antea Vittoria, Centro Studi ” A. Campanella” Vittoria, Il Filo di Seta, Italia Nostra sez. di Vittoria e Ass. Per Andare Oltre Aps. Oronzo De Tommaso, papà di una bambina affetta da fibrosi cistica, ha unito la passione per la bici e l’impegno benefico. Per il terzo anno consecutivo De Tommaso e i suoi amici sportivi sono saliti in sella alle loro biciclette per compiere un’impresa dall’alto valore solidale: pedalare per tutta l’isola in 5 giorni, facendosi portatori di un messaggio di sensibilizzazione a favore della ricerca sulla fibrosi cistica. A pedalare saranno in 5, insieme ad uno staff e da un testimonial d’eccezione: Virginia Fiori (Delegazione Ffc di Firenze). Virginia, nelle tappe di arrivo darà testimonianza degli effetti positivi del Trikafta, un nuovo farmaco che ha cambiato la sua vita in meglio.

Questo il programma

ore 16 Piazza del Popolo arrivo del gruppo insieme ai ciclisti delle associazioni sportive locali. Il

gruppo sarà accolto dal Sindaco On. Francesco Aiello e dal Consigliere Comunale con delega per le

Politiche sportive, Prof. Fabio Prelati. Ad allietare l’evento sarà presente l’Uomo Orchestra

Siciliano One man band, Giuseppe Max Garaffa.

Ore 19 Basilica di San Giovanni Battista S. Messa di ringraziamento celebrata dall’Arciprete Don

Salvatore Converso.

Parteciperanno il sindaco Francesco Aiello, i club service e le associazioni culturali di

Vittoria.