Vittoria allunga. Miccoli: “Avanti così”

Calcio, Promozione/D

Vittoria ci crede e festeggia. Il distacco in classifica aumenta a 4 punti con il Gela, prossimo avversario nel ritorno di Coppa Sicilia, la più immediata inseguitrice. Dice il presidente Totò Miccoli: “Ero convinto della qualità della squadra ma non credevo che potessimo vincere 5 partite su 5. I ragazzi stanno andando oltre i pronostici ed è bello vedere che il gruppo scende in campo ogni volta con grande spirito di sacrificio e tanta determinazione. Continuiamo così”. Uno dei fattori decisivi è stata la scelta di puntare sull’orgoglio e la voglia di riscatto dei tanti vittoriesi in squadra a cominciare dai veterani D’Agosta, Leone e Sferrazza che sono punti fermi della formazione di Alessio Catania che attorno a loro ha costruito una squadra che si muove bene anche senza palla ed aggredisce. Sabato si gioca l’anticipo sul campo del Megara e l’obiettivo è di cogliere altri 3 punti per la classifica. L’altra partita si gioca in settimana al “Cosimo” quando la commissione provinciale sui pubblici spettacoli effettuerà il sopralluogo che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) concedere l’agibilità della struttura sportiva in modo da consentire di giocare a Vittoria il derby del 23 ottobre contro lo Scicli.