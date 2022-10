A Vittoria il Premio nazionale calcio siciliano

Calcio

Dopo due anni di stop forzato per la pandemia è ritornato il Premio nazionale del calcio siciliano. Ideato, promosso ed organizzato da Claudio La Mattina, il premio è arrivato alla 20ma edizione, che si è tenuta nella cornice di Piazza del Popolo. Tanti i personaggi che si sono susseguiti sul palco nel corso della lunga serata presentata da Gianluca Di Marzio, da Eleonora Incardona e Franco Causio, s’è svolto con il patrocinio del Comune di Vittoria e del Libero consorzio di Ragusa. Tanti i premi destinati a personaggi del mondo calcio. Quello intitolato al giornalista Gianni è stato assegnato alla giornalista toscana Veronica Maffei, quello dedicato a Rosario La Mattina, già allenatore del Vittoria negli anni ’60, all’ex tecnico del Vittoria Loreno Cassia. Tra i presenti Claudio Ranieri (foto), vincitore della Premier League nel 2016 con il Leicester City e allenatore di tante squadre italiane e straniere, cui è andato il premio intitolato a Gianni Di Marzio. Importante la presenza dell’arbitro Gianluca Rocchi, che ha ricevuto il Premio alla carriera categoria arbitri. Premiati anche ex calciatori, oggi commentatori sportivi, come Antonio Di Gennaro, Luca Pellegrini e Katia Serra. Sul palco di Vittoria, la calciatrice della Juventus e della Nazionale Sara Gama, miglior calciatrice dell’anno. Hilarry Sedu, ex calciatore biancorosso oggi avvocato a Napoli, ha ricevuto il premio “Gianni Cosimo”. Gaetano Rizzo, presidente Ussi Sicilia, ha ricevuto il Premio giornalista siciliano dell’anno. Palcoscenico anche per i calciatori Davide Carioto, capocannoniere del girone A del Campionato di Eccellenza e Giuseppe Sferrazza, miglior calciatore del girone B.