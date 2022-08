Volley Modica: ricco precampionato con 7 gare

Volley, A3

Un settembre pieno di appuntamenti per il Volley Modica. La squadra ha iniziato la fase di preparazione da tre settimane e si prepara ora a sostenere alcune partite di allenamento nel corso del mese. Si tratta di avversari competitivi e la scelta è stata precisa da parte di coach Giancarlo D’Amico per verificare la tenuta atletica e la consistenza tecnica di un gruppo rinnovato. Il primo impegno è in calendario mercoledì prossimo a Vibo Valentia contro il Tonno Callipo, sestetto appena dalla Superlega in serie A2 e che punta al ritorno nella massima serie. Sabato 10 al “PalaRizza” è in programma l’allenamento congiunto con i catanesi della PharmaItalia. Il sestetto di coach Giancarlo D’Amico ricambierà la visita alla formazione etnea il 21 settembre. Altri due incontri sono in programma venerdì 16 in Calabria contro Palmi, che a sua volta renderà visita ai biancazzurri modicani venerdì 23. Venerdì 28 sempre al PalaRizza ci sarà Letojanni mentre il primo ottobre a soli 8 giorni dal debutto in campionato la formazione modicana sarà ospite dell’Universal Catania.