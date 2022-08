Vittoria impatta con Frigintini. Pro Rg vince

Calcio, Promozione/Coppa Sicilia

Frigintini- Vittoria: 0-0

Caruso, Migliore, Assenza, Ruscica (40’ st. Caccamo), Pianese, Di Martino, Fusca, Iozzia, Tumino, Sangiorgio, Noukri. In panchina: Ruffino, Pisana, Blando, Spadaro, Iemmolo, Denaro, Leocata, Savarino. All. Samuele Buoncompagni

Vittoria: Mangione, Veca, Nei, L. Iapichino, Sferrazza, R. Iapichino, D’Agosta, Busacca (30’ st. Piccione), Barresi (23’st. Arena), Leone, Di Rosa. In panchina: Mignacca, Pirillo, Salerno, Pollara, Albani, Orlandini, Cappello. All. Alessio Catania

Arbitro: Marino di Acireale

Il Vittoria porta a casa un pari a reti bianche e recrimina su alcune occasioni sprecate. Il Frigintini ha fatto la sua parte fino in fondo ed ha tenuto anche grazie all’esperienza di uomini esperti come Pianese Ruscica. Sangiorgio è stato imbrigliato dalla difesa biancorossa che ha concesso poco o nulla. Il Vittoria ha avuto almeno due occasioni gol. La prima sui piedi di Leone che sfiora il gol e la seconda con un colpo di testa di Saro Iapichino. Il Vittoria preme nel finale alla ricerca del vantaggio nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Di Rosa. Nicola Arena, entrato nel secondo tempo, lascia partire un tiro velenoso ma non va ed è pari.

Gli altri risultati:

Priolo-C.R. Scicli: 1-1

Marcatori: 11’st Ferraguto, 38’st Gennuso

Priolo: De Luca, Di Dio, Cassia, Anfuso (78′ Di Bernardo), Costa, Di Stefano, Brancaforte (56′ Miceli), Andolina (61 Caruso), Ferraguto, Di Natale, Bonaccorso (69′ Monterosso) All. Regina

Scicli: Fidone, Voi (56′ Blando), Migliorino, Carpinteri, Rizza, Gazzè, Trovato, Massari (64′ Caggia), La China, Arena (91′ Micini), Drago (52′ Gennuso) All. Gazzè

Arbitro: Castelletti di Caltanissetta

Finisce uno ad uno l’andata della gara di Coppa Italia contro lo Scicli. Un buon Scicli impatta contro il Priolo grazie ad un piatto di Gennuso nel finale. Le due formazioni hanno comunque tenuto i ritmi abbastanza alti nonostante le alte temperature, con il Priolo che per una buonissima parte della gara ha tenuto il pallino del gioco in mano. Nel primo tempo occasioni nitide sono capitate sui piedi di Bonaccorso e Di Natale che a tu per tu hanno messo a dura prova il portiere Fidone. Nel secondo tempo sale in cattedra Ferraguto che servito con un splendido assist da Di Natale, al 56′, porta avanti i suoi. Lo Scicli non molla e trova due tiri da fuori che non impensieriscono più di tanto De Luca che nulla invece può, a sette dalla fine, sul preciso tiro piatto di Gennuso.

Pro Ragusa-SC Gela: 2-0

Marcatori: pt 25′ Vitale; st 39′ Difranco

Pro Ragusa (foto) impeccabile nella gestione della gara contro il forte Gela. Gli ospiti partono forte e ci vuole un gran parta di Pappalardo a salvare al 1′. Da lì in poi inizia la squadra ragusana a macinare gioco, portando prima Camuti e poi Cultrera a sbagliare davanti l’estremo difensore ospite. Il gol è nell’aria, proprio al 25’ minuto è capitan Vitale che su calcio piazzato, grazie ad una deviazione porta i ragusani in vantaggio. Primo tempo che termina con gli ospiti che chiudono i ragusani nella loro metà campo senza creare alcun pericolo all’estremo difensore Pappalardo. Secondo tempo che ricomincia con i gelesi che premono sull’acceleratore, ma senza mai creare grossi problemi al portiere locale, mentre i ragusani colpiscono sempre in contropiede sbagliato altre palle gol prima con Camuti poi con Difranco ed infine con Vitale. Ma proprio allo scadere è il subentrato Difranco che a tu per tu con l’estremo difensore gelese lo trafigge chiudendo definitivamente la partita.