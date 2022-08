Modica in scioltezza contro il Vittoria

Calcio, Eccellenza

Modica in scioltezza ma il Vittoria non sfigura. Il 3-0 finale sorride al Modica che impone soprattutto nel secondo tempo una migliore preparazione fisica rispetto ai biancorossi di Alessio Catania. Giancarlo Betta manda in campo Incatasciato in porta in attesa che la società proceda con l’acquisto di un secondo portiere. Nel primo tempo c’è anche l’ivoriano King, ex Favara, che Giancarlo betta schiera insieme al giovane Misseri e Pellegrino. In avanti brilla Agoridin che si muove ben e va in gol due volte nel secondo tempo, dimostrandosi letale in area. Bene anche il centrale Aquino in difesa che, oltre a segnare il gol del vantaggio nel primo tempo, dà sicurezza a tutto il reparto difensivo. I rossoblù guardano ora alla gara di andata di Coppa Italia che disputeranno domenica sul campo del S. Croce. Il ritorno è previsto il 4 settembre al “Barone”. Le date, tuttavia, potrebbero slittare per effetto del ritardato inizio dei campionati di serie C e D ma in Sicilia i campionati dilettanti non dovrebbero subire variazioni.