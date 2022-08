Virtus Kleb: esordio in casa con Monfalcone

Basket, serie B

Esordio casalingo per la Virtus Kleb. Il 2 ottobre, infatti, i virtussini riceveranno Monfalcone al PalaPadua. Poi sarà subito derby contro la matricola Green Basket Palermo in trasferta. Il terzo turno prevede la gara interna contro il Vicenza il 16 ottobre al Pala Padua. Il secondo derby siciliano è in calendario all’ottava giornata sul parquet di capo D’Orlando contro l’Orlandina, retrocessa dalla A2. La stagione regolare si concluderà il 7 maggio con la gara interna contro la Viola Reggio Calabria. Quest’anno le squadre della serie B saranno dimezzate: da 64 a 32. Al termine delle gare di andata e ritorno le prime 4 di ogni girone accedono a 4 tabelloni playoff da 4 squadre ciascuno, su due turni. Le vincenti passano ad un concentramento in campo neutro, con girone all’italiana: al termine delle 3 gare, le prime due classificate sono promosse in A2 2023/2024. Le squadre classificate dal 5° al 12° posto accedono ad un turno unico al meglio delle 5 gare (5-12, 6-11, 7-10, 8- 9): le vincenti accedono alla Serie B, le altre si riposizionano in Interregionale. La Virtus Kleb è una squadra rinnovata per la metà. Sono stati inseriti nel roster 5 giocatori: Bogdan Milojevic, Filippo Valenti, Matteo Zanetti, Franco Gaetano e Kurt Cassar. Altrettante le conferme: Vincenzo Festinese, Andrea Sorrentino, Roberto Chessari, Giovanni Ianelli e Simon Ugochukwu. L’esordio stagionale è previsto il 10 settembre alle 20,30 al Pala Padua con Reggio Calabria in Coppa. La squadra inizierà la preparazione agli ordini di coach Antonio Bocchino, confermato in panchina, subito dopo Ferragosto al PalaPadua.