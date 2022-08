D’Agosta al Vittoria: “Qui voglio vincere”

Calcio, Promozione

Il Vittoria del presidente Totò Miccoli riparte la prossima settimana. E’ una squadra ambiziosa, costruita per vincere e soprattutto formata da vittoriesi che sono rientrati alla base dopo tante esperienze in altre società siciliane. E’ il caso, tra gli altri, di Fabio D’Agosta (foto), che non ha peli sulla lingua e lancia la sfida. “Con l squadra della mia città – dice l’attaccante- voglio vincere l’ ottavo campionato della mia carriera,. Voglio chiudere qui portando il Vittoria in categorie che merita”. D’Agosta ha apprezzato l’attenzione nei suoi confronti: “Non c’è chiamata migliore di un Presidente della squadra della tua città che ti chiede di vestire la maglia dei colori del cuore. Succede raramente e a me è successo. Ho detto subito sì perché prima di tutto c’è un progetto serio mirato a rilanciare il calcio a Vittoria. E’ un progetto serio che guarda innanzitutto al sociale e alla valorizzazione dei giovani calciatori. Tutto questo anche grazie alla presenza di chi come me ha un bagaglio calcistico da mettere a disposizione delle nuove leve che avanzano. E poi l’affetto che ho per i colori biancorossi che hanno rappresentato per me l’inizio del mio percorso calcistico in giro per la Sicilia, indossando maglie prestigiose in campionati impegnativi. Oggi, vestire la maglia del Vittoria ha una valenza diversa. La maturità e l’esperienza mi portano ad avere approcci diversi. Avevo bisogno di nuovi stimoli che per un calciatore sono importanti. E lo stimolo è arrivato nel momento giusto. Ecco perché ringrazio il presidente Toti Miccoli, il DG Bellino e tutta la dirigenza del Vittoria per aver investito ancora sul mio entusiasmo”.