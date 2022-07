Olympia si assicura Iurato e conferma Turner

Basket, C Silver

Due pedine importanti per la nuova Olympia Comiso. Carmelo Iurato (foto) è il volto nuovo della squadra biancazzurra, Sam Turner è la conferma che la società ha voluto insieme al giocatore inglese. La dirigenza vuole attrezzare un quintetto molto competitivo per raggiungere la promozione in C Gold e sa cercando di chiudere altri accordi con giocatori di esperienza. Carmelo Iurato, 28 anni, guardia di 192 cm è cresciuto nella Vigor S. Croce e ha continuato nella Virtus Ragusa facendo tutta la trafila delle giovanili fino alla prima squadra. Per Iurato anche una esperienza in A1 con Avellino dove ha preso parte all’Eccellenza Under 19 e come aggregato alla prima squadra campana. Nella 2013 è tornato in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto, per disputare la serie A2 e nello stesso anno viene convocato al raduno con la nazionale Under 20. L’anno successivo (stagione 2014/15) veste la maglia del Basket Agropoli in serie B vincendo il campionato e arrivando nella finale di Coppa Italia giocata con il Montichiari. Per motivi di studio nel 2015 si trasferisce a Milano e qui gioca in due diverse squadre che militano nel campionato di C Gold: i primi due anni a Lierna e gli altri quattro all’Opera Basket. Nel 2020 il ritorno nella città natale per disputare il campionato di serie B con la maglia della Virtus Kleb Ragusa e giocare nella stagione 2021/22 con il Basket Club Ragusa in serie C Silver. La scorsa stagione con i virtussini ha viaggiato su una media di 20 punti. E’ contento di restare Sam Turner che giocherà la sua terza stagione consecutiva all’Olympia Comiso. L’atleta, inglese, 27 anni,, ha confermato fedeltà ai colori biancazzurri e sarà una colonna portante del roster 2022/2023 affidato alle cure di coach Massimiliano Farruggio. Il bilancio della sua permanenza in casa Olympia è positivo e i numeri hanno dimostrato che ha retto alla grande, dall’alto dei suoi 2 metri e 04, il confronto con gli altri temibili pivot della serie C Silver. La dirigenza dell’Olympia si è detta soddisfatta della riconferma di Sam Turner il quale ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia sposando in pieno il progetto della società.