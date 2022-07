Virtus Kleb si rafforza con Matteo Zanetti

Basket, serie B

La Virtus Kleb non si ferma e si assicura Matteo Zanetti (foto). E’ il terzo rinforzo per coach Antonio Bocchino che avrà a disposizione una squadra molto fisica. Matteo Zanetti è un’ala di 193 cm, 21 anni, bolognese. Nella scorsa stagione ha giocato nella Torrenovese e conosce, quindi, il girone D di serie B. Zanetti è è cresciuto nel vivaio della Fortitudo e con i biancoblu ha giocato i campionati Under 16 ed Under 18 Eccellenza, oltre ad aver fatto parte dell’Italbasket Under 16. Poi l’esperienza con il Torrenova in Sicilia. Matteo Zanetti si aggiunge a Franco Gaetano, 23 anni, 202 cm e a Kurt Cassar, il maltese che la Virtus ha scelto quale ala grande. Le novità in casa Virtus Kleb sono rappresentate anche dalle conferme di Giovanni Ianelli, 22 anni, 190 cm, che è stato tra i più positivi della scorsa stagione è Roberto Chessari, playmaker 22 anni, alto 1,95 cm, cresciuto nella Pegaso Ragusa con cui nel 2016 vince lo scudetto Under16. Poi esperienze a Bologna e Capo d’Orlando e ritorno a Ragusa partendo dalla C Silver. Con Chessari e Ianelli è stato anche confermato il capitano Andrea Sorrentino.