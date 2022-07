Tennis Ragusa pareggia e la serie A sfuma

Tennis, serie B

Solo un pari per il Circolo del Tennis di Ragusa e la seria A sfuma. La squadra ragusana ha pareggiato 3-3 contro Colle degli Dei di Velletri e non è riuscita a ribaltare la sconfitta per 4-2 subita in Lazio una settimana fa. L’assenza dell’ungherese Nagy e dell’indiano Balaji, impegnati in America in gare del circuito Atp, ha penalizzato oltre misura Ragusa. Si sono battuti bene i due ragusani Riccardo Chessari e Andrea Licitra. Chessari ha vinto al terzo set contro Andrea Fantini (6/3, 6/7, 6/3) e Licitra si è aggiudicato in maniera agevole l’incontro con Luca Perica (6/1, 6/2). Velletri ha fatto punti con Samir che ha vinto su Cosimo Munzone (6/4, 6/2) e Luca Fantini che ha superato Mateo del Pino (4/6, 6/4, 6/2). L’inerzia non è cambiata con i match di doppio, vinto uno per parte. Si chiude così la stagione del Circolo del Tennis che è riuscito ad imporsi nel suo girone e vincere la semifinale per poi andare alla finale promozione. Un traguardo comunque positivo ma che lascia rammarico nel direttore sportivo Andrea Tumino per quello che poteva essere con la presenza dei due stranieri tesserati per la stagione.