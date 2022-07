Girone siciliano di ferro nel girone I con Catania e Trapani. Cinque calabresi e 3 campane

Calcio, serie D

La CovisoD ufficializzerà le iscrizioni al campionato di serie D venerdì e solo allora si potrà definire il nuovo volto del girone I. Tutte le squadre aventi titolo, tra cui il Ragusa, hanno perfezionato le iscrizioni versando le relative quote e cauzioni ma restano ancora un paio di situazioni incerte. La prima è quella del Giarre, i ci giocatori della passata stagione sono ancora in attesa del pagamento degli emolumenti. Nel girone I non ci sarà la Cittanovese, perché la società calabrese non ha presentato la domanda di iscrizione e quindi sarà esclusa. Ci sarà, invece il Catania, che ripartirà con una nuova vesta societaria proprio dalla D portando a dieci il numero delle siciliane. Nel dettaglio Acireale, Canicattì, Giarre, Licata, Paternò, Ragusa, Sancataldese, Sant’Agata, Trapani e Catania. Potrebbe esserci anche l’Akragas se sarà ripescato dopo le defezioni di tre società a livello nazionale. Cinque le calabresi con Castrovillari, Lamezia Terme, Locri, San Luca e Vibonese, retrocessa dalla C. Il girone sarà completato con almeno tre campane che potrebbero essere solo due se l’Akragas sarà al via. La Lnd ha privilegiato nelle scorse stagioni il criterio della vicinanza e facilità di collegamento con la Sicilia che resta la regione con più squadre. Delle quindici campane aventi dritto ci dovrebbero essere dunque S. Maria Cilento e Cavese e Portici, già presenti nella scorsa stagione ma se il criterio sarà l’alternanza ritorneranno Nola, Paganese e Nocerina.