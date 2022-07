Comiso si assicura difensore De Zan

Calcio, Eccellenza

Santiago De Zan è il quinto nuovo volto del Comiso. Il difensore argentino ha raggiunto l’accordo con la società verdearancio e sarà a disposizione del tecnico Gaspare Violante. De Zan, 23 anni, ha giocato in Sicilia con la Jonica e l’Igea Virtus ed ha avuto altre esperienze anche all’estero. L’argentino formerà la coppia centrale difensiva con Arrigo Staita, 23 anni, catanese, che è uno dei nuovi arrivi al Comiso. In precedenza il direttore sportivo Gabriele Astorino si è assicurato il portiere Armando Di Martino, ex Ragusa, Lamy Charty e Ronny Valerio, provenienti entrambi dallo Sporting Eubea. Confermati inoltre il centrocampista Lorenzo Leggio e l’attaccante Enrico Marino, cresciuti nella società comisana e con parecchie partite in Promozione. Restano anche i due attaccanti Ousman Bojang, Omar Conteh, il centrocampista Massimiliano Rizza, 22 anni, ed il difensore Giovanni La Raffa, 37 anni ed anche i giovani Wilker Castillo e Simone Digiacomo.