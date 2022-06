La Place, Strumbo e Pelle in arrivo al Ragusa. Vanno via Miano, Maimone e Belluso

Calcio, serie D

Arrivi e partenze in casa Ragusa. Il direttore sportivo Santo Palma è attivissimo e lavora insieme al tecnico Filippo Raciti per costruire la nuova squadra. In questi giorni sono maturate le partenze del difensore centrale Miano, che andrà al Tuttocuoio di S. Miniato, Eccellenza toscana, mentre Maimone e Belluso andranno al Siracusa. In fase di definizione gli accordi per gli attaccanti Antonio Pelle, reggino, ex San Luca e l’argentino Nicolas Micoli, lo scorso anno alla Jonica. Con la società tirrenica trattative avviatissime anche per il centrocampista Leo Laplace (foto) mentre Davide Lo Cascio, lo scorso anno al Troina è l’uomo per la difesa azzurra insieme all’esperto Gerardo Strumbo, ex Sant’Agata, lo scorso anno al Castrovillari. Dal Biancavilla, società che il ds Palma conosce molto bene, arriveranno Nicola Bozzanga, 19 anni, che è stato anche a Fc Messina, e Giordano Santapaola, entrambi centrocampisti. Non saranno meno di dieci i nuovi arrivi in casa Ragusa ed andranno a rafforzare una rosa che manterrà appena undici elementi della scorsa stagione. Dalla prossima settimana tutti i movimenti di mercato saranno ufficializzati visto che da venerdì scatta l’inizio della nuova stagione sportiva.