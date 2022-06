Atletica iblea al top con Liuzzo e Campagnolo

Atletica

Ottimi risultati per gli atleti della Asd Atletica Iblea al raduno regionale di Enna. Il pesista acatese Mirko Campagnolo si migliora ancora nel getto del peso, prima con 19,09 e poi con 19,25 migliora in ordine il primato personale, il primato regionale, primato stagionale quinta prestazione di sempre in Italia, sesto nella graduatoria Europea e nono nella classifica mondiale. Il lancio vale il titolo italiano Uisp. Primo posto per Gaia Denaro nei 100 metri Donne; nelle allieve primo posto di Chiara Artimagnella nei 100 metri, seconda Marta Catarrasi e terza Roberta De Caro; bene negli 80 Cadetti per Antonio Presti ed Elena Dicara che si classifica al terzo posto nei 300. Ai tricolori Uisp di Enna gli allievi della No al Doping di Mauro Guastella hanno vinto il Trofeo Uisp Sicilia e la coppa del campionato nazionale Uisp. Nel fondo continua il momento d’oro di Tony Liuzzo. Lo sciclitano è stato capace a 42 anni di staccare il “pass” per i tricolori Assoluti. L’atleta della Running Emotion Pozzallo dopo aver corso a Zogno i 5000 in 14’27”, al Challenge Assoluto di Firenze ha chiuso al 4° posto in 14’33” e a fine mese prenderà parte ai tricolori Assoluti di Rieti.