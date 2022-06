Modica in bilico. Dirigenza rossoblù pronta a lasciare se la questione stadio resta irrisolta

Calcio, Eccellenza

Modica in bilico. La questione stadio resta, almeno al momento, irrisolta, e lascia molti dubbi sulla reale volontà della dirigenza rossoblù di restare alla guida della società. “Attendiamo notizie fino alla fine del mese –dicono i dirigenti- poi assumeremo le nostre decisioni. Dobbiamo programmare la prossima stagione ed è indispensabile per noi sapere su quale struttura poter contare”. Il dibattito sulla disponibilità di una struttura compatibile con il campionato di Eccellenza, raggiunto con sacrificio da parte di squadra e società, infiamma il dibattito tra i tifosi e gli sportivi in genere, ben consci, ora che toccano la realtà con mano, che poco o nulla negli ultimi anni è stato fatto perché l’amministrazione comunale ha indirizzato i suoi interessi verso altri comparti che, a torto o a ragione, ha ritenuto più strategici per una città, dove gli impianti sportivi sono carenti e dove il polisportivo è precario con una tribuna inagibile e un terreno di gioco degno di un galoppatoio. E’ rimasto anche irrisolto, come da cinque anni a questa parte, il nodo del “Vincenzo Barone”, che resta l’unica opzione possibile per un campionato di serie superiore. Il “Barone” è di proprietà comunale ma è stato affidato a suo tempo con una scelta molto opinabile in comodato d‘uso al Libero Consorzio, che a sua volta ha bandito una gara di affidamento per la gestione dell’impianto. E’ dunque Palazzo S. Domenico a dovere avviare i lavori di adeguamento dell’impianto ed in questo senso gli uffici stanno lavorando a condizione che il Libero Consorzio rinuncia al comodato d’uso e l’Airone rinunci alla gestione. Bisogna dunque consumare passaggi burocratici che potrebbero richiedere tempo a meno di una precisa volontà politica che finora è mancata. Per essere agibile per l’Eccellenza il “Barone” deve avere un terreno di gioco largo 60 metri e bisogna quindi recuperare due metri con spostamento eventuale di qualche gradone della tribuna. Bisogna poi provvedere con una tribuna a sè stante per la tifoseria ospite, da ricavare nella tribuna B o eventualmente nella C. Il tempo stringe e la dirigenza attende atti concreti. L’insediamento del commissario straordinario potrebbe dare un’accelerazione ed indurre la dirigenza rossoblù a non mollare per non disperdere un patrimonio sportivo e di rinnovato entusiasmo.