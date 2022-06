Spampinato è bronzo nei Cadetti nazionali

Scherma

Francesco Spampinato si ripete. Dopo la doppia medaglia di bronzo conquistata ai Campionati del Mediterraneo in Giordania, ritorna ancora una volta da terzo sul podio al Campionato Italiano Cadetti. La prestigiosa manifestazione per l’assegnazione dei titoli italiani delle categorie under17 ed under20 è stata ospitata proprio in Sicilia a Catania. Spampinato ha avuto un ottimo avvio di gara nel girone preliminare con cinque vittorie ed una sola sconfitta. Ai 16mi ha poi superato il trevigiano Pasin per 15/7. Con lo stesso punteggio agli ottavi di finale vendicava la sconfitta nel girone contro il portacolori delle Fiamme Oro Rencricca, approdando alla finale ad otto. Ai quarti di finale derby contro l’altro portacolori della Scherma Modica Ferdinando Scalora.

Spampinato si è imposto per 15/7 approdando così in semifinale dove ha trovato il padovano Zanardo, compagno di squadra in nazionale, assieme al quale hanno difeso i colori azzurri agli europei di Novi Sad nel mese di marzo. Emozionante incontro con diversi cambi di fronte: partenza del match a favore del veneto che si portava sul 1/4, prima di subire il ritorno di Spampinato che volava sul 10/5 approfittando di un momento di difficoltà dell’avversario; contro-break di Zanardo che prima pareggiava sul 10/10 e poi allungava chiudendo il match a proprio favore per 13/15. Delusione per Spampinato che ad un certo punto sembrava avere il controllo dell’avversario e vedeva a portata di mano la finale per contendersi il titolo.