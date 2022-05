Il Giro sull’Etna, Nibali resta nel gruppone

Ciclismo

La 4a tappa tappa del Giro d’Italia 2022 con partenza da Avola ed arrivo al Rifugio Sapienza va in archivio con il successo del tedesco Lennard Kämna. E’ lui il padrone dell’Etna dopo una fuga lunghissima che vale la tappa più dura dall’inizio del Giro d’Italia 2022. Il tedesco ha preceduto sul traguardo del Rifugio Sapienza lo spagnolo della Trek-Segafredo Juan Pedro Lopez (foto), nuovo leader della Corsa rosa.. Il primo giorno di corsa in territorio italiano prevedeva l’attesissimo arrivo sull’Etna, dopo una lunghissima scalata di 22,9 km fino ai 1892 metri di altitudine del Rifugio Sapienza. La corsa è durissima nelle prime fasi, con il gruppo che non lascia partire la fuga per i primi 20 km ricchi purtroppo di cadute e momenti di tensione.

È proprio nelle prime battute della tappa, appena fuori Noto, che arriva uno dei primi colpi di scena di questa edizione: Miguel Angel Lopez, teorico capitano dell’Astana Qazaqstan è costretto a salire in ammiraglia e ritirarsi a causa di un problema fisico, probabilmente all’anca sinistra. La fuga finale si consuma alle pendici dell’Etna e tra i 14 in fuga si staccano Juan Pedro Lopez (foto) e Kämna a 3 km dall’arrivo. I due continuano insieme e vanno a giocarsi la vittoria in volata dove Kämna riesce ad avere la meglio e a centrare la prima vittoria in carriera al Giro d’Italia. Juan Pedro Lopez, meglio piazzato in classifica, diventa così il nuovo leader della corsa. Vincenzo Nibali ha perso contatto quando mancavano sei chilometri all’arrivo. Lo Squalo, che aveva fornito segnali positivi nelle prime frazioni, ha sofferto un’accelerazione della Ineos Grenadiers e non è riuscito a restare nel drappello dei migliori, accusando un ritardo di 2’15”. L’alfiere dell’Astana è ora 32mo a 2’34” da Yates.

Giovedì seconda, ed ultima, tappa in Sicilia, con partenza da Catania ed arrivo a Messina. Una tappa sostanzialmente pianeggiante che dovrebbe favorire i velocisti. Nibali avrà l’occasione per rifarsi davanti ai suoi tanti fan peloritani.