Virtus Kleb stordisce Molfetta e vede più roseo

PAVIMARO MOLFETTA -VIRTUS KLEB RAGUSA: 89 – 94

Parziali: 22-15; 45-46; 68-70

PAVIMARO MOLFETTA

Villa 19, Bini 19, Infante 17, Di Giuliomaria 13, Agostini 6, Mezzina 6, Mentonelli 5,

Epifani 4, Sasso ne, Kodra ne, Caniglia ne

Coach Azzollini

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 10, Rotondo ne, Da Campo 21, Stefanini 14, Simon 11,

Festinese, Sorrentino 18, Salafia 9 , Canzonieri 3, Picarelli 2, Ianelli 6.

Coach Bocchino

Arbitri: Bernassola-Orazi

Preziosa vittoria della Virtus Kleb Ragusa nella trasferta in Puglia contro La Pavimaro Molfetta nella penultima giornata di campionato di basket di serie B della regular season. I ragusani hanno incamerato un ottimo risultato che vale oro in chiave play off. E’ stata una partita molto combattuta che all’inizio aveva visto prevalere i padroni di casa. Poi la Virtus Kleb ha preso in mano le redini del gioco, anche se il tenace Molfetta ha chiuso in vantaggio. La seconda frazione di gioco si apre subito in favore della Virtus Kleb, che non demorde e continua la rincorsa per l’aggancio. Molto attivo Ianelli: il play ragusano è stato non caso l’artefice del sorpasso sul Molfetta. A questo punto Campo, Stefanini, Simon e Canzonieri inanellano punti su punti permettendo alla propria compagine di acquisire un discreto vantaggio. Al ritorno dal riposo lungo i ritmi si fanno più serrati e il Molfetta passa di nuovo in vantaggio. I ragusani ritrovano il pareggio in un testa a testa entusiasmante. Alla fine la Virtus Kleb riesce a mantenere il sangue freddo, vincendo 89 a 94, per la soddisfazione di coach Bocchino, molto contento della prestazione dei suoi.