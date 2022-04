Il Ragusa pensa già ad organizzarsi. 6 giocatori azzurri convocati nella nazionale siciliana

Calcio, Eccellenza/B

Il Ragusa pensa già a programmare la prossima stagione ed incassa intanto altri riconoscimenti per quanto fatto nella stagione appena conclusa. Ben sei giocatori azzurri sono stati infatti convocati in vista del campionato europeo della Confederation of independent football associations (Conifa), in programma a Nizza dal 3 al 12 giugno. Il commissario tecnico della Sicilia football association, Giovanni Marchese, ha convocato infatti il portiere Antonino Busà, il difensore Roberto Miano, gli attaccanti Luca Belluso, Gabriele Cacciola, Alessandro Randis e Giuseppe Grasso. La selezione costituisce la selezione regionale ed include giocatori in attività di tutti i campionati.

“Per noi –dice il presidente Giacomo Puma (nella foto con il dg Graziano Strano nel corso del ricevimento a Palazzo dell’Aquila)– è l’ulteriore suggello a una stagione davvero indimenticabile. Occorre evidenziare che tra tutti i convocati delle varie squadre, saranno selezionati 21 giocatori per prendere parte alla competizione europea. Facciamo i migliori auguri ai nostri ragazzi con l’auspicio che la maggior parte di loro possa partecipare a questo straordinario appuntamento che rappresenterà una vetrina di sicuro spessore per quanti avranno la possibilità di esserci”. La società intanto non resta con le mani in mano e pensa innanzitutto ad allargare la base con l’ingresso di nuovi soci per affrontare al meglio la serie D. Pur se non ci sono ancora conferme ufficiali la risposta di alcuni imprenditori è confortante. Dal punto di vista tecnico sono innanzitutto due i nodi principali da sciogliere rappresentati dalla continuità del rapporto con il direttore dell’area tecnica Graziano Strano, artefice della costruzione della squadra vittoriosa in Eccellenza, e la conferma di Filippo Raciti in panchina, anche se il tecnico si è dichiarato già disponibile a continuare.