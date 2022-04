Occhipinti al top al campionato siciliano Xco

Mountain Bike

Federica Occhipinti si conferma. La biker ragusana della Bike & Co ha conquistato Agrigento al campionato regionale Xco di mountain bike, svoltosi ad Agrigento, il titolo di campionessa regionale Under 23. Protagonisti anche Flavio Schembari, Giovanni Distefano, Alessia Micieli, Anastasia Micieli e Giada Nascondiglio che si sono impegnati a difendere i colori della Sicilia nella prova di campionato italiano Team Relay tenutasi sempre ad Agrigento. In Coppa Italia giovanile, sotto lo sguardo del ct della nazionale italiana mtb, Mirko Celestino, gli atleti ragusani hanno dato il massimo. Buone indicazioni in tutte le categorie con un podio tra le donne e numerosi piazzamenti tra i migliori giovani atleti nazionali.

(da sinistra nella foto: Anastasia Micieli, Giovanni Distefano, Maurizio Mezzasalma, Flavio Schembari, Alessia Micieli, Giada Nascondiglio)