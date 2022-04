Damiano Caruso supera Nibali e trionfa sull’Etna vincendo il Giro di Sicilia. “Realizzo sogno”

Ciclismo

Damiano Caruso vola sulle pendici dell’ Etna e taglia a mani alzate il traguardo di Piano Provenzana (foto). Il Giro di Sicilia è suo e con il ciclista ragusano fanno festa parenti ed amici che sono venuti a sostenerlo in questa sua ultima fatica. Vincenzo Nibali è superato negli ultimi pesantissimi km che portano al traguardo ed è così che Caruso succede nell’albo d’oro del Giro di Sicilia proprio a Nibali perchè è vittoria e maglia giallorossa. La sua pedalata negli ultimi km è leggera e decisa, il suo volto non tradisce fatica e si vede che Caruso ha tante risorse ancora da spendere, come dimostrerà al traguardo. “Ho realizzato un sogno- dice Damiano Caruso sul podio- Sono felicissimo perché questa è la prima volta che correvo in Sicilia. Farlo così e vincere con la maglia della Nazionale è il massimo. Mi sono preparato con il massimo impegno ed inoltre conoscevo molto bene ultima salita. Sapevo che gli ultimi 2 km erano duri ed avrebbero deciso la corsa. Ho attaccato proprio lì ed è andata bene”.

L’ultima tappa si è sviluppata sui 140 km che da Ragalna hanno portato a Piano Provenzano alle falde dell’Etna lungo un percorso congeniale a Caruso che su queste strade si è allenato tante volte. Peccato non potere rivedere all’opera il ragusano nel Giro d’Italia che proprio in Sicilia ha in calendario due gare ed una di queste proprio sullo stesso percorso sul quale Caruso ha trionfato. A Damiano Caruso è arrivato in tempo reale il messaggio del sindaco Peppe Cassì: “Ancora una volta ci troviamo nella felicissima circostanza di congratularci a nome di tutta la città con Damiano Caruso, fresco vincitore del Giro di Sicilia. Due tappe vinte su quattro e la conquista finale dell’Etna staccando un altro campione siciliano come Vincenzo Nibali. Damiano è davvero un grande motivo di orgoglio per Ragusa.”