Virtus Kleb prepara trasferta contro Viola

Basket, serie B

La Virtus Kleb si prepara ad un altro derby. E’ il terzo consecutivo dopo Torrenova e Agrigento. Sabato i biancazzurri giocano a Reggio Calabria per la quart’ultima partita della stagione regolare. La rinuncia di Formia alla trasferta in casa della Virtus Kleb domenica scorsa ed i due punti in classifica incassati senza colpo ferire portano i ragusani a quota 34 in classifica al terzo posto condiviso con Bisceglie e a soli due punti da Ruvo di Puglia, che Ragusa incontrerà in casa domenica 24. Il calendario propone poi la trasferta a Molfetta e l’ultima giornata in casa contro Ischia. Si tratta di incontri abbordabili che possono proiettare Ragusa al secondo posto con tuti i risvolti positivi del caso in funzione play off. Decisivo da questo punto di vista è lo scontro diretto con Ruvo. Per un quintetto che è stato capace di battere la corazzata Agrigento nulla è precluso e la vittoria contro la capolista ha dato maggiore convinzione a tutto l’ambiente virtussino per una conclusione positiva della stagione.