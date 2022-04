Vivicittà 2022: Amenta e Mazza fanno il vuoto

Atletica

Il Vivicittà 2022 fa il pieno. Oltre 400 partecipanti all’edizione di quest’anno che è ritornato dopo uno stop di due anni. L’evento, organizzato dalla società No al Doping del presidente Causarano in contemporanea con altre città italiane, ha visto anche una sezione dedicata alle prove giovanili con tanti giovanissimi al via dallo striscione di viale Tenente Lena (foto).

Al via della 10 km sono stati 400 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Protagonista Alberto Amenta della Tre Colli di Scicli che ha vinto in 34’ 54’’ davanti a Daniele Sammatrice della Uisp S. Croce e Paolo Germanò della Athlon Kamarina. La top ten è stata tutta iblea visto che si sono piazzati anche Angelo Mandarà (Padua), Giovanni Dezio (No al Doping), Gianluca Ciarcià (No al Doping),Francesco Failla (Padua), Daniele Conti (No al Doping), Mirko Stornello (Atletika Iblea) e Enzo Gianninoto (Ultrarunning). In campo femminile Sabrina Mazza (barocco running) ha prevalso su tutte in 43’ 33’’, seconda Maria Chiara Ficili (Tre Colli), e Loro Busacca dell’Athlon Kamerina, nuova società che ha debuttato proprio al Vivicittà.