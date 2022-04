S Croce vince 1a partita casalinga dell’anno

Calcio, Eccellenza/B

S. Croce-Atletico Catania: 6-0

Marcatori: primo tempo 11’pt Olujic (rig), 28’ pt Mina Pineda. Nella ripresa 8’Quintero, 15’ Celestre, 26’ Baumwollspinner, 36’Leone

S. Croce: La Rosa, Vassallo, Cosentino, Mina Pineda (19’st Iozzia), Baumwollspinner, Mancuso, Reale, Incatasciato L. (14’st Valenti), Olujic (6’st Quintero), Damasco (10’st Leone), Celestre (23’st Bellomo). All.re Lucenti

Atletico Catania: Ganci, Massini, Papale, Cantarella, Zuccarà, Ruscica, Spampinato, Somma, Sferlazzo, Crisafulli, Prato. All.re Nastasi.

Arbitro Aquilina di Agrigento.

Note. Ammoniti: Zuccarà (AC). Angoli 10-0 per i locali

Con undici juniores in campo l’Atletico Catania dà via libera al Santa Croce che ritorna alla vittoria che le mancava proprio dalla gara di andata contro gli atletisti catanesi. Anche la formazione di Lucenti, per la cronaca, ha schierato sette juniores su undici titolari ma evidentemente il peso dei giovani biancoazzurri è stato più determinante ai fini del successo finale. Le reti. Nel primo tempo all’11’ rigore trasformato da Olujic e al 28’ rete in semirovesciata di Mina Pineda. Nella ripresa all’8’ da corner Quintero si avventava sulla palla e segnava, al 15’ Celestre si liberava di due avversari e insaccava, al 26’ gran tiro da fuori di Baumwollspinner che scavalcava Ganci e al 36’ Leone ribadiva in rete con un gran tiro che sbatteva prima sotto la traversa e poi si insaccava. La prossima giornata il Santa Croce osserverà un turno di riposo mentre all’ultima di campionato chiuderà in casa con la Virtus Ispica.