Volley Modica si proietta verso i play off

Volley, A3

Ancora un turno di sosta per il Volley Modica. Dopo il rinvio di due partite, Massa Lubrense fuori casa e Saturnia al “PalaRizza, per alcune positività nel gruppo modicano il campionato prevede la sosta prima della conclusione della stagione regolare. Sarà dunque un inizio mese molto affollato di impegni per i biancazzurri visto che si dovranno recuperare le due partite rinviate e poi giocare con la capolista Aversa e poi con Acicastello. I play off cominceranno mercoledì 20 aprile con la gara di andata mentre domenica 24 è in programma il ritorno. L’eventuale terza partita si giocherà giovedì 28 in casa della squadra meglio classificata ella stagione regolare.

Il Volley Modica è ancora in attesa di conoscere l’avversario che sarà certamente una delle prime cinque classificate. Tutto dipenderà dalle ultime gare che dovranno essere disputate per avere contezza delle posizioni. Coach D’Amico sta lavorando intensamente con la squadra per affrontare due partite nella prossima settimana. La prima dovrebbe essere tra mercoledì e giovedì a Masa Lubrense e a seguire il sabato sul parquet dell’Aversa. La società conta così di dimezzare i costi della trasferta concentrando le due gare in Campania. Il 10 aprile è in calendario il recupero in casa contro Sabaudia e a seguire il derby con Acicastello nel fine settimana.