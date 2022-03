Pro Volley Team ci prova. Sant’Elia da battere

Volley, A2

Il Pro Volley Team ci prova. Sono 5 i punti che separano le biancorosse dalla salvezza. Il sestetto biancorosso grazie ai due punti conquistati contro Altino è a quota 9 nella pool salvezza e devono agganciare Aragona che è al terzultimo posto con 14 punti. Le altre squadre, Catania, a 15 punti, e Sant’Elia, 17, sono ancora più lontane. Il Pvt torna in campo domenica (ore 17) al PalaRizza proprio con Sant’Elia e deve conquistare 3 punti per potere alimentare speranze di rimonta.

La prova della squadra di D’Amico in Abruzzo è stata confortante soprattutto per la reazione avuta dopo essere andata in svantaggio per 2-1. Gridelli, Antonaci, M’bra e capitan Ferro hanno offerto una prova incoraggiante ma è soprattutto la squadra ad avere ritrovato motivazione e determinazione in campo. Tutto da vedere se, a fronte di una classifica penalizzante, potrà bastare per mantenere il posto in A2.