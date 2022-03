Running Modica si fa onore con Adamo

Atletica

Buoni risultati per la Running Modica impegnata ai master di corsa campestre ad Aviano. In Friuli sono stati presenti il presidente Emanuele Assenza, il responsabile tecnico Salvo Pisana e la punta di diamante Giorgio Adamo. Alla gara hanno partecipato circa 700 atleti presenti distribuiti nelle varie categorie di appartenenza. Giorgio Adamo ha confermato il suo valore, arrivando a una manciata di secondi dal podio assoluto e chiudendo con un brillante quinto posto assoluto; Emanuele Assenza ha chiuso la competizione dal tasso tecnico molto elevato con un al 51mo posto.

La società modicana è stata impegnata anche al Gran Premio siciliano di corsa su strada che si è tenuto al parco di Serra San Bartolo a Vittoria. Le due tappe (organizzate dalla ASD No al Doping) hanno visto due batterie di atleti scendere in campo sulla distanza di 6 km, su un percorso di 1.5 km da ripetere 4 volte. Vittoria per Corrado Mortillaro e Virginia Salemi. La Running Modica ha piazzato Samuele Noto e Marco Adamo rispettivamente al terzo ed al quinto posto assoluto.