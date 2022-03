Damiano Caruso pronto: “Sarò al Tour ma niente Giro d’ Italia. In Sicilia con la Nazionale”

Ciclismo

Sarà una stagione intensa per Damiano Caruso (foto). Per il 35enne ciclista ragusano non ci sarà, tuttavia, il Giro d’Italia visto che la Barhain vuole che Caruso sia presente al meglio al Tour. Dopo la positiva partecipazione alla Milano Torino, Caruso sarà al via della Milano Sanremo di sabato, poi il Giro di Sicilia con la Nazionale, quindi il Giro di Romandia. Dopo una pausa seguiranno il Giro di Svizzera, il campionato italiano e il Tour de France. Niente cosa rosa dunque e Damiano Caruso è un po’ rammaricato: “Mi dispiace soprattutto perché mi sarebbe piaciuto ricambiare l’affetto ricevuto lo scorso anno dal pubblico. Naturalmente però bisogna sempre trovare un compromesso tra quello che voglio fare io e quello di cui ha bisogno la squadra”.

L’obiettivo di Damiano Caruso è vincere una tappa della corsa francese perché per lui vorrebbe dire vincere una tappa in tuti e tre i grandi giri europei. Il ciclista ragusano non potrà dunque difendere il secondo posto conquistato al Giro lo scorso anno con una prestazione impeccabile che gli ha fatto scalare ben 13 posizioni nel Ranking UCI portandolo al 31mo posto assoluto. I tifosi italiani e quelli siciliani in particolare non lo potranno, tuttavia, vedere all’opera nelle tre tappe della corsa rosa previste sulle strade isolane. Caruso, al di là delle scelte della squadra, non nasconde le sue preferenze: “Sicuramente preferisco il Giro, non tanto per il podio dello scorso anno, ma per il fatto che si corre in Italia, sulle strade di casa, mi piace il calore del pubblico a bordo strada e anche a livello tecnico lo preferisco rispetto al Tour, i percorsi sono più adatti alle mie caratteristiche e fa meno caldo rispetto a luglio. Anche il Tour però ha il suo fascino”.