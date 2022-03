Pro Volley Team ai play out. Calendario difficile

Volley, A2

Otto partite per conquistare la salvezza. La FederVolley ha ufficializzato la composizione del girone dei play out ed il relativo calendario. Insieme alla società modicana sono state incluse Vicenza, Club Italia Milano e Pallavolo Sicilia Catania, che hanno fatto parte del girone di campionato; le altre quattro società sono Marsala, Aragona, l chietine di Altino e le frusinati di Sant’Elia. Le gare dei play out avranno inizio domenica e l’andata si chiuderà il 10 aprile. A continuare le gare di ritorno per la conclusione prevista per l’8 maggio.

Modica esordisce in trasferta e giocherà domenica al Palasport di Lanciano contro Altino. Seguirà la gara casalinga con Sant’Elia, poi ancora fuori per i derby contro Marsala e quindi in casa contro Aragona. Sarà un’impresa ardua conquistare la salvezza perché bisognerà agganciare la terzultima posizione nel mini girone partendo dal punteggio accumulato nella stagione regolare. Tutte le squadre, a parte Altino con 3 punti, hanno punteggi corposi con Sant’Elia 15 punti, Aragona 14 e Marsala 30, Catania 14 che li mette al sicuro da eventuali sorprese. La squadra modicana parte dai suoi 7 punti ma vuole giocarsi tutte le sue carte; potrà contare sull’esperienza di coach D’Amico che ha portato un’aria di rinnovamento e di fiducia tra le biancorosse.