Olympia Comiso festeggia tutti i suoi ex

Basket, C Silver

Olympia Comiso fa festa con i suoi ex. Domenica in occasione della gara interna contro Acireale saranno consegnati riconoscimenti sportivi a due personaggi del basket comisano. Si tratta di Salvatore Spataro e di Giovanni Ciarcià. A rendere ancora più speciale la serata del “PalaDavolos” la presenza d’eccezione dell’ex campione Pierluigi Marzorati, leggenda della pallacanestro nazionale, bandiera storica della Pallacanestro Cantù con la quale ha militato nel corso di una carriera pluridecennale. “Totò Spataro e Giovanni Ciarcià – dichiara il presidente onorario dell’Olympia Vincenzo Amato – sono stati altri due pilastri della pallacanestro comisana negli anni in cui questo sport ha reso protagonista la città di Comiso nei palcoscenici regionali e nazionali, due grandi atleti oltre che amici fraterni”. Alla cerimonia saranno presenti il

il presidente dell’Olympia Comiso Roberto Biscotto il Presidente della FIP Sicilia Mariacristina Correnti, Vincenzo Cilia, responsabile Settore Scuola FIP Sicilia, il sindaco Maria Rita Schembari e altri amministratori. In campo l’Olympia cercherà di cogliere la seconda vittoria della fase ad orologio che ha visto all’esordio il quintetto di coach Farruggio vincere in trasferta sul parquet di Canicattì.