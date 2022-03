Volley Modica batte netto Tuscania

Volley, A3

Volley Modica-Tuscania: 3-0 (25/20, 26/24, 29/27)

Volley Modica: Alfieri 3, Raso 8, Martinez 20, Turlà 7, Chillemi 9, Loncar, Garofolo 14, Nastasi (L1), Aiello (L2). All. D’Amico.

Tuscania: Stamegna 9, Marsili 2, Menichetti 3, Della Rosa 13, Boswinkel 22, Catinelli, Ceccobello 4, Quagliozzi, Prosperi (L). All.Passaro.

Arbitri: Scarfò di Reggio Calabria e Giorgianni di Messina

Il Volley Modica vince il recupero della 6a giornata e continua la mimi serie positiva. Al “PalaRizza” la vicecapolista Tuscania subisce un brusco stop imposto dai biancazzurri di coach Giancarlo D’Amico che giocano una partita impeccabile. Dopo Marigliano e Casarano è il terzo successo consecutivo dei modicani che restano aggrappati al settimo posto ed alla zona play off a sole quattro partite dal termine della stagione regolare. La partita contro i viterbesi è stata molto equilibrata al di là di quanto possa dire il netto punteggio finale. Dopo un’ora e mezza di gioco Modica vince perché nei momenti topici non sbaglia e scrive a referto con Martinez e Garofolo punti pesanti. A Tuscania non basta un potente Boswinkel, che con i suoi 22 punti è protagonista della serata.

Nel primo set buona partenza dei modicani che vanno sul 16-13 e poi piazzano un break di 5 punti che decide il set, 25-20. Al cambio di campo ancora equilibrio in campo e lotta sotto rete. Si gioca punto a punto ma i locali sono avanti sul 16-14. Martinez e Boswinkel si sfidano t rete. Tuscania aggancia Modica sul 24 pari. Due battute velenose di Turlà danno al Modica il vantaggio che serve per vincere il set, 26-24. Tuscania vede scivolare dalle mani la partita e tenta la reazione nel terzo set. Viterbese avanti, 14-16 ma Modica recupera, 22 pari. Sono i vantaggi a decidere set e partita in un parziale combattutissimo che si chiude dopo 33’ dopo il doppio errore in attacco degli ospiti.