Pro Volley ci prova ma Vicenza vince

Volley, A2/F

Vicenza Volley- Pro Volley Team Modica: 3-1 (25-21, 25-19, 22-25, 25-18)

Vicenza Volley: Eze 4, Rossini 12, Piacentini 12, Lodi 13, Nardelli 15, Cheli 16, Norgini (L), Furlan. N.e.: Errichiello, Caimi, Munaron, Ostuzzi (L), Pegoraro. All.: Chiappini L.

Pro Volley Team Modica: Brioli, Herrera 5, Gridelli 16, M’Bra 9, Longobardi 11, Antonaci 7, Salviato (L), Saccani, Ferro 4, Bacciottini 1, Ferrantello (L), Salamida. All.: Quarta

ARBITRI: Selmi e Laghi

Nulla da fare al Palasport di Vincenza per il Pvt. Vicenza vince dopo quasi due ore di gioco. Modica ha cercato di rientrare in partita dopo il 2-0 iniziale ma Vicenza non ha concesso nulla dominando la scena con una buona prova corale, testimoniata tra l’altro dalle cinque attaccanti in doppia cifra. Nel quarto set le vicentine non hanno avuto esitazioni nel chiudere parziale e incontro, festeggiando i tre punti e la prima vittoria del 2022 con il capitano Lisa Cheli, 16 punti, trascinatrice della gara.

Il primo set scorre via sui binari dell’equilibrio, con le modicane che provano un paio di allunghi (11-13). Vicenza non si fa sorprendere e vola verso il 24-21 con l’ace di Nardelli, preludio al 25-21 a firma di Cheli che chiude un buon servizio della stessa schiacciatrice trentina. Il secondo set si apre nel segno di Federica Piacentini, con la centrale banco rossa a segno in attacco e a muro (due volte) verso il 5-1. Coach Quarta opera due cambi (dentro Ferro per Herrera e Bacciottini per Brioli). Modica (in campo ora con Ferrantello libero) prova a resistere, ma Vicenza allunga 11-5 con Nardelli, poi 14-6 con la coppia centrale Cheli-Piacentini. Le siciliane hanno un moto d’orgoglio (18-10 con M’Bra), subito strozzato da Lodi (20-10). Muro di Antonaci per il nuovo -8 (20-12). Modica ci crede (22-16 con Longobardi) ma Cheli non perdona con due attacchi che spingono le padrone di casa verso il 25-19 a firma di Rossini e il conseguente 2-0.

Nel terzo set, rientra Herrera in banda al posto di Longobardi, e le biancorosse ripartono meglio, volando sull’1-5 con l’ace della stessa schiacciatrice e con il muro di M’Bra. Dentro Longobardi per M’Bra nelle fila ospiti, ma è l’ace di Nardelli a regalare alle padrone di casa la parità a quota sette. Gridelli vince un contrasto sottorete e firma il sorpasso siciliano (13-15) ma c’è l’aggancio veneto, 19 pari.Antonaci chiude 22-25 e si riapre la partita. Il quarto set si apre con due attacchi out ospiti (0-2), poi si lotta a suon di schiacciate vincenti su entrambi i fronti con il trend rotto dal muro di Eze su Herrera (8-6). Lodi chiude uno scambio mozzafiato dopo le difese dei liberi Norgini e Ferrantello (11-8), poi un errore di Ferro regala il 13-9 alle padrone di casa. Vicenza alza tre muri con Nardelli e Cheli (17-12). Lo stesso capitano biancorosso continua lo show personale in attacco, supportata da Lodi per il 20-13. Lucrezia spiana la strada a Vicenza , che chiude 25-18 con un primo tempo di Piacentini.