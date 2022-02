Volley Modica stop. Pvt gioca a Vicenza

Volley

Volley Modica costretto a fermarsi. Non si gioca, infatti la partita contro Tuscania per alcune positività nel gruppo della squadra laziale. La gara è stata rinviata da FederVolley a data da destinarsi. Per coach D’Amico cambia il programma di allenamenti e si comincia già a pensare alla trasferta di domenica 20 sul parquet del Marigliano in Campania.

Scenderà regolarmente in campo il Pro Volley Team che è impegnato sul parquet del Palasport di Vincenza Le biancorosse affrontano domenica l’Anthea (inizio ore 15.30) e cercheranno in tutti i odi di fare punti. Vicenza è terzultima in classifica a quota 13 e le ultime prove delle vicentine dicono che non è un sestetto insuperabile. Il Pvt oltre ai punti cerca anche uno scossone ed una spinta che può dare una prestazione convincente in questa ultima fase del campionato. Alle modicane restano ormai solo tre partite da giocare. Dopo Vicenza, il Pvt riposa, e poi avrà la trasferta a Milano contro il Club Italia domenica 27 e chiuderà in casa contro la capolista Pinerolo domenica 6 marzo.