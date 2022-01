Virtus Eirene rientra con 7 giocatrici positive. A forte rischio le trasferte di Venezia e Sassari

Basket, A1

Il Covid ferma la Virtus Eirene. Sono ben sette le giocatrici positive su un gruppo di 10 atlete che sono state iscritte a referto contro Costa Masnaga. Le giocatrici si sono sottoposte al tampone subito dopo rientro dalla trasferta di domenica. La società, come da protocollo, ha subito sospeso gli allenamenti ed attende gli sviluppi della situazione. Vista a vicinanza della trasferta di domenica a Venezia la società biancoverde ha chiesto alla Lega Basket Femminile il rinvio della gara ed è in attesa di una decisione ufficiale.

Certamente le biancoverdi non scenderanno in campo ed è a forte rischio anche la trasferta a Sassari in calendario per martedì 25. Si ratta del recupero della gara non disputata a novembre per via del maltempo che non consentì alla Virtus Eirene di viaggiare verso la Sardegna. Le biancoverdi, al netto della partita contro Venezia, devono ancora recuperare tre partite. Sassari, Broni ed Empoli. Si prefigura così un periodo molto intenso con recuperi da incastrare tra le varie giornate di campionato. E’ una situazione che interessa molte squadre della A1, tra cui quelle di vertice a cominciare da Schio e Venezia, tra l’altro impegnate anche in campo europeo.