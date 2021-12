Pvt si ferma per Covid. “Crediamo nella salvezza”

Volley, A2

Il derby tra Pro Volley Team e Pallavolo Sicilia Catania in programma domenica al PalaRizza non si gioca. La partita è stata rinviata da destinarsi per alcuni casi positivi nelle due squadre. Il comunicato ufficiale della FederVolley è volutamente vago e parla di “aumento dei casi di coronavirus in cluni club”. Infatti in A2 sono tre le partite rinviate. Oltre alla gara del PalaRizza non giocano neanche il Club Italia contro Como, squadre dello stesso girone B e nel girone A Brescia contro Busto Arsizio. Non sono state fissate ancora le date dei recuperi ma certamente se ne riparlerà a gennaio, nel migliore dei casi, sperando che la diffusione del virus non condizioni ancora di più il campionato. Per il Pvt che veniva dalla prima vittoria in campionato ed aveva messo nel mirino il sorpasso in classifica nei confronti delle catanesi lo stop forzato è penalizzante ma la società ha dovuto prendere atto, suo malgrado.

La società modicana crede comunque nella salvezza ed il presidente Simone Cicero dice: “Vincere sul parquet della settima in classifica non è per niente facile. A Martignacco ci siamo riusciti con una bella prestazione dimostrando i progressi delle ultime settimane. Noi ci crediamo e non molliamo. Il campionato è ancora lungo, ci sono i play out. Io credo nella salvezza. Guardiamo al mercato ma è facile Non ci sono giocatrici che fanno al caso nostro. A questo punto puntiamo tutto sul nostro organico anche se siamo vigili nel caso dovesse esserci qualche possibilità”. Il campionato si ferma e riprenderà il 9 gennaio ed il Pvt giocherà in trasferta sul campo del Montecchio.