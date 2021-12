Virtus Kleb dal doppio volto si ferma a Ruvo

Basket, serie B/D

Ruvo di Puglia – Virtus Kleb Ragusa 77-64 (26-13, 34-37, 51-49)

Ruvo di Puglia: Ciribeni 20, Markovic 13, Merletto 12, Bartolozzi 10, Mastroianni 6, Hidalgo 2, Canagalli, Monina, Di Terlizzi, Snaragli.

Virtus Kleb Ragusa: Da Campo 17, Rotondo 15, Simon 10, Sorrentino 7, Chessari 6, Picarelli 4, Canzonieri 3, Salafia 2 , Ianelli

Si ferma in Puglia la rincorsa della Virtus Kleb verso l’alta classifica. I ragusani escono battuti dal PalaColombo di Ruvo dopo una partita non giocata al meglio dai ragazzi di coach Bocchino. La Virtus resta a quota 16 ed è agganciata proprio dai pugliesi e da Torrenova. L’impatto con la partita non è stato dei migliori per i ragusani che sono andati sotto nel primo quarto e doppiati dai padroni di casa, tra cui milita anche l’ex Mastroiannni. Dopo i primi minuti Ruvo si porta avanti sul 17-6 al 5’ di gioco e Ragusa è incapace di portare Sorrentino e Chessari al tiro. Il primo quarto si chiude sul 26-13 con la Virtus che annaspa. Meglio di sicuro il secondo quarto perché la Vitus riesce ad innescare Da Campo e Rotondo e trova la rimonta. Da Campo griffa il sorpasso a 2’ dalla fine, 32-33 con un tiro da 3 e la Virtus va al riposo lungo sul 34-37 e pienamente in partita.

Al ritorno in campo Ruvo si riporta avanti dopo 2’ grazie a Cassar e Ciribeni ma i ragusani ci sono e reagiscono. La partita si infiamma e si fa anche dura. Ragusa con da Campo da 3 fissa il terzo parziale sul 51-49. Fino al 4’ dell’ultimo tempino le due squadre si rincorrono e sono vicine, 57-56 con Ragusa che corre e lotta sotto canestro. Poi Ruvo allunga grazie anche ai tanti errori sotto canestro dei ragusani. Merletto porta i pugliesi sul 67-58 al 6’ e coach Bocchino chiama il time out. Nell’arco di 3’ Ragusa realizza solo un canestro e Ruvo allunga sul 74-60 a 2’ dalla fine. Ragusa molla e trova solo un tiro da 3 con Rotondo. Ruvo gioca in scioltezza e chiude sul 77-64.