Pvt perde anche lo scontro salvezza con Vicenza

Volley, A2/F

Progetto Volley Team Modica-Vicenza: 1-3 (25/20, 17/25, 15/25, 22/25)

Progetto Volley Team Modica: Bacciottini, Longobardi 19, Antonaci 5, Saccani, M’Bra 16, Gridelli 13, Herrera 5, Salamida 1, Brioli, Ferrantello (L), n.e.:Ferro, Gulino, Salviato. All. Enrico Quarta.

Vicenza: Errichiello 17, Pavicic 7, Nardelli, Eze Blessing 4, Piacentini 17, Cheli 13, Rossini 15, Norgini (L), n.e.: Caimi, Furlan, Lodi, Fiore. All. Luca Chiappini.

Arbitri: Guarnieri di Messina e F Scarfò di Reggio Calabria

Per il Pvt è l’ottava sconfitta consecutiva ed è profondo rosso. Anche lo scontro salvezza contro Vicenza va male per il sestetto modicano che rispetto alle precedenti partite si aggiudica un set ma non riesce a fare sua la partita. Longobardi fa quello che può insieme a M’Bra e Gridelli ma non basta. All’appello mancano Herrera in giornata negativa anche perché non in perfette condizioni fisiche e Ferro, ancora in panchina . Per il Pvt, che domenica osserva il turno di riposo, è tempo di fare le dovute riflessioni su una stagione che era partita con ben altre prospettive. Vicenza si è dimostrata squadra dotata di buone individualità come la regista Blessing e le opposte Errichiello e Piacentini che hanno portato a casa punti importanti ed alla fine decisivi.

Il primo set è modicano e riscalda il PalaRizza, dove si è osservato ad inizio gara un minuto di silenzio per la morte di Pino Ricca. L’asse tra M’bra Longobardi funziona e porta Modica in vantaggio. Nel secondo set cambia la partita perché Vicenza si porta subito sullo 0-5 e va avanti fino al 5-12. Gli attacchi vicentini sono letali e si chiude sul 17-25. Stessa musica nel terzo set con Vicenza che scappa, 8-16 e chiude il parziale in carrozza sul 15-25 dopo l’errore in battuta di M’Bra. Non c’è reazione modicana nel quarto set perché è ancora Vicenza che allunga e Modica fa fatica. Sul 17-21 Modica spera di rimettersi in gioco ma non è così. Si chiude con il 22-25 grazie al punto di Cheli.