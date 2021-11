Pvt ultimo e solo. “Non molliamo”

Volley, A2/F

Non era contro la capolista Mondovì che il Progetto Volley Team (foto) poteva pensare a far punti per la sua classifica. La giornata dice che Modica è rimasta ultima a zero punti visto che il Club Italia ha vinto sul parquet della Pallavolo Sicilia. Il presidente del club biancorosso Simone Cicero dimostra ed infonde fiducia: “Contro Mondovì non è stata un’ultima spiaggia. Continuiamo a crederci. Contro le piemontesi è arrivata la settima sconfitta consecutiva ma mai come questa volta abbiamo giocato a viso aperto. Mi è piaciuta la voglia di lottare, il non arrendersi alla superiorità evidente dell’avversario”.

Le biancorosse hanno ancora una volta dimostrato in questo tormentato inizio di stagione di cedere nei momenti decisivi, di non essere capaci di dare il colpo di coda che nel finale dei set indirizzano il risultato verso la propria parte. Questione di personalità e di esperienza che manca ad una squadra costruita in fretta. Mercoledì il Pvt torna in campo e non ci saranno più alibi. Al PalaRizza si gioca contro Vicenza, 4 punti in classifica, reduce da una sconfitta interna contro Martignacco. Deve essere la volta buona per ripartire e dare fiducia a tutto l’ambiente.