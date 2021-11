Giro d’Italia 2022 sarà in Sicilia. Damiano Caruso e Vincenzo Nibali ci saranno

Ciclismo

Il Giro d’Italia 2022 sarà in Sicilia. Manca solo l’ufficialità ma la 105ma edizione della Corsa Rosa prevede alcune tappe siciliane. Dopo l’ufficializzazione della partenza del Giro da Budapest, il 6 maggio 2022, e le prime tre tappe ungheresi, la carovana si trasferirà direttamente in Sicilia per risalire lo Stivale. Non è ancora dato sapere quali e quante saranno le tappe isolane ma di sicuro saranno due ma non si esclude che possano essere anche quattro. L’accordo pluriennale tra la Regione RCS Sport lo prevede e non a caso lo scorso settembre la Sicilia ha ospitato quattro tappe del Giro di Sicilia proprio come prova generale del Giro visto che l’organizzazione è stata la stessa.

Tra le indiscrezioni viene indicata Taormina come sede di tappa e poi un possibile arrivo sull’Etna, da sempre meta prediletta dagli organizzatori, dopo un passaggio per la provincia etnea. Il Giro doveva toccare la Sicilia nell’edizione 2020, che fu poi sospesa per l’esplosione della pandemia. Vincenzo Nibali sembra accreditare la possibilità di alcune tappe siciliane visto che ha confermato la sua presenza proprio perché vuole correre, come probabile ultimo atto della sua carriera, sulle strade siciliane. La pattuglia siciliana avrà di sicuro il ragusano Damiano Caruso, secondo lo scorso anno, che da tempo non corre sulle strade che lo hanno visto protagonista negli anni passati e sulle quali spesso e volentieri si allena.