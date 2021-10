Volley Modica e Pvt: è una domenica nera

Volley, A3

Palmi-Volley Modica: 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

Palmi: Marra 10, Fortunato (L), Gitto 9, Amato ne, Prespov ne, Russo 9, Rosso 11, Paris 6, Nicolò, Di Carlo ne, Laganà 11, Roberts, Remo. All. Polimeni

Modica: Alfieri 1, Raso 4, Martinez 16, Caleca ne, Turlà 1, Chillemi 8, Nastasi (L), Gavazzi, Aiello (L2) ne, Loncar 3, Tidona ne, Garofolo 4, Saragò. All. D’Amico

Arbitri: Guarnieri e Stancati

Cade il Volley Modica al “Botteghelle” di Reggio Calabria. Palmi è osso troppo duro per i modicani che , nonostante un grande Martinez, si arrendono ai neroverdi calabresi. La squadra di coach Polimeni parte subito forte e Modica accusa il colpo anche se reagisce nel finale di set. Si chiude dopo 29’ di gioco. Secondo set più equilibrato. Martinez si fa valere sotto rete e capitan Chillemi difende bene. Ancora una volta Palmi si porta avanti nel finale partendo dal 21-19 e lasciando solo 2 punti al Volley Modica. Terzo set tutto di marca calabrese. I biancazzurri non ci credono e si arrendono ai padroni di casa.

Volley, A2/F

Pallavolo Sicilia Catania-Pro Volley Team Modica: 3-1 (25-19, 25-17, 17-25, 25-18)

Pallavolo Sicilia Catania: Casillo 3, Bordignon 8, Fiore 13, Bertone 8, Bulaich 25, Bridi 7, Bonaccorso (L), Conti M. (L2), Oggioni ne, Conti A., Catania, Picchi. All. Chiappafreddo

Pro Volley Team Modica: Bacciottini 3, Longobardi 14, Antonaci 5, Saccani, Ferro 9, Ferrantello (L), M’bra 12, Gridelli 16, Salviato (L2), Salamida 1, Gulino. All. Quarta

Arbitri: Marconi e Armandola

Il derby di A3 va al Catania. Le etnee bagnano nel modo migliore il ritorno sul parquet dello storico impianto del PalaCatania con una prestazione convincente davanti ad un numeroso pubblico. Ben 600 gli spettatori in tribuna che hanno incitato e sostenuto lo sforzo della squadra di casa che ha avuto in Bulaich la sua migliore interprete. Il Pvt incassa la seconda sconfitta nonostante una buona prova ma dall’andamento incostante nell’arco delle quasi due ore di gioco. Longobardi e Gridelli sono state le più positive per le biancorosse di coach Quarta. Le etnee sono partite determinate e si sono portate sul 16-9 con le modicane che non riescono a tenere botta. Il set è delle padrone di casa. Anche il secondo set vede le modicane in affanno e Catania si porta sul 21-14 per poi chiudere sul 2-0. Reagisce la squadra di Enrico Quarta e rientra in partita grazie ad un terzo set volitivo. Gridelli sotto rete si fa valere, Longobardi c’è e Ferro difende. Modica si aggiudica il set dopo 22’ di gioco. Le catanesi si ricompattano e partono forte. Modica resta in scia fino al 16-10 poi molla e la partita è di marca etnea.