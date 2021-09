Virtus Kleb in vista dell’esordio a Taranto

Basket, B1

La Virtus Kleb è tornata in campo dopo la gara di Supercoppa contro Agrigento. Il quintetto ragusano ha affrontato Torrenova sul parquet dei tirrenici, che militano nello stesso girone, ed ha ceduto per 84-78 (22-20, 17-23, 28-17-17-18). Il tabellino dice che Rotondo ha segnato 16 punti, Chessari 12, Simon 11, Da Campo 9, Picarelli 8, Canzonieri 7, Sorrentino 5 e Festinese, giovane guardia-ala in prova 10 punti. Soddisfatto nonostante la sconfitta coach Antonio Bocchino: “Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, abbiamo recuperato gli infortunati. La gara ci ha consentito di mettere alla prova chi aveva giocato poco di mettersi in condizione dal punto di vista fisico. Siamo pronti per l’esordio. Cerchiamo di vivere questi ultimi giorni con grande partecipazione di testa, cuore e gambe agli allenamenti per giocare contro Taranto che è un ostacolo difficile visto che si tratta di una squadra che lo scorso anno è arrivata alla semifinali dei play off per la promozione in serie A2”. L’esordio dei biancazzurri è fissato per sabato alle 18 al PalaFiom della città pugliese.

Al momento la società ha confermato sei atleti della passata stagione ed ha tesserato tre nuovi giocatori in attesa del quarto, che potrebbe essere Festinese. Il roster è completato da due-tre under. I tre nuovi sono Mattia Da Campo, 24 anni, veneto di Bassano del Grappa, ala; Paolo Rotondo (centro, 1989, da Fortitudo Agrigento) ed Andrea Picarelli (guardia/ala, 1996, da Sangiorgese Basket). Confermati il capitano Andrea Sorrentino, Giovanni Ianelli, Roberto Chessari, Ugo Simon, Giorgio Canzonieri e Lucio Salafia.